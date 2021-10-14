«Нервных просим не смотреть»: Губерниев показал прыжковую композицию – «Бомба Посейдона»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram показал, как проводит время в отпуске в Турции. Журналист находится в Кемере. Дмитрий Губерниев во время отдыха нырнул с пирса в море.

«Внимание, друзья. Прыжковая композиция — «Бомба Посейдона». Внимание! Это бомба! «Бомба Посейдона». Нервных просим не смотреть». Дмитрий Губерниев

«Бомба времен Великой отечественной?» «Давай, Димон. Ты просто лучший», «Это просто какая-то атомная бомба», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Губерниев — один из ведущих комментаторов «Матч ТВ». Его коронкой являются биатлонные трансляции.

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