«Родители должны быть крутыми»: Шепелев поделился важным отцовским наблюдением

Звездный папа Дмитрий Шепелев поделился со своими поклонниками очередным умозаключением, которое сделал, будучи родителем. И касается оно сложного периода, когда ребенок вырастает в подростка и перестает видеть в отце и матери главных авторитетов.

«Пройдет всего несколько лет, дети станут старше и залогом наших доверительных и уважительных взаимоотношений будет, скажем так, «крутость родителей». В том смысле, что если дети будут видеть родителей занятых не только ими, а занятых своими карьерами, проектами, бизнесами, будут видеть их увлеченными, поглощенными любимым делом — именно это станет основой значимости в их глазах. Родители должны быть крутыми, не важно, чем именно они занимаются», — написал Шепелев в Instagram.

38-летний ведущий рассуждает, что если родители скучно и уныло живут, то у детей не будет мотивации прислушиваться к ним. По мнению Дмитрия, с годами родительский авторитет начинает измеряться тем, как он может реально помочь ребенку в его будущей взрослой жизни, то есть, связями, кругом общения и тому подобным.

Шепелев отметил, что сейчас это является его самой сильной мотивацией развивать собственную карьеру. Напомним, недавно шоумен получил новую престижную работу — теперь он ведет проект «Шоу большой страны» на канале «Россия».

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