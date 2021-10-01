Модный малыш: Дмитрий Шепелев облачил младшего сына в стеганый комбинезон цвета индиго для осенней прогулки

Популярный шоумен Дмитрий Шепелев – дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске.

А младшего наследника звезды, Тихона, весной этого года родила избранница Шепелева Екатерина Тулупова.

Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Дмитрий Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он водит на дополнительные занятия восьмилетнего сына Платона и гуляет с грудным Тихоном.

На осенние прогулки с малышом Дмитрий Шепелев одевается очень стильно. В микроблоге шоумен поделился фото, на котором запечатлен во время променада с коляской по центру Москвы.

Звездный отец облачен в пальто песочного оттенка, поверх которого повязал шарф. А маленький Тихон лежит в коляске. На малыше модный стеганый комбинезон цвета индиго. Кроха, вероятно, спит.

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