Модный малыш: Дмитрий Шепелев облачил младшего сына в стеганый комбинезон цвета индиго для осенней прогулки

Популярный шоумен Дмитрий Шепелев – дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске.
А младшего наследника звезды, Тихона, весной этого года родила избранница Шепелева Екатерина Тулупова.
Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Дмитрий Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он водит на дополнительные занятия восьмилетнего сына Платона и гуляет с грудным Тихоном.
На осенние прогулки с малышом Дмитрий Шепелев одевается очень стильно. В микроблоге шоумен поделился фото, на котором запечатлен во время променада с коляской по центру Москвы.
Звездный отец облачен в пальто песочного оттенка, поверх которого повязал шарф. А маленький Тихон лежит в коляске. На малыше модный стеганый комбинезон цвета индиго. Кроха, вероятно, спит.
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