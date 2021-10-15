«Я предала свое дело, и жизнь меня покарала»: Новикова объяснила, почему уходила из «Блестящих»

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в 2007 году ушла из группы «Блестящие».

«Я влюбилась в первого мужа Андрея Середу. Мы увиделись на дне рождения нашего друга. Пришло большое светлое чувство. Андрей был после развода. Я также не хотела никакую свадьбу, но мы очень хотели оба детей». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, она решила уйти из «Блестящих» ради семьи. «Я предала свое дело, и за это жизнь меня покарала. Я пришла к продюсерам и сказала, что меня надо отпустить. Нельзя было так делать. Андрей Шлыков сказал, что впереди куча концертов и я должна денег. Муж Андрей меня не просил об этой жертве — уходу из группы. Я была счастлива, что ушла. Вела здоровый образ жизни. У нас родился сын Мирон. А потом Андрей начал пить. Он мог все разгромить в нашей квартире. Потом он взялся за себя. У нас появился второй сын Богдан. Я все забыла, как страшный сон. Но потом гром грянул с утроенной силой. Жить нам было не на что. Я продала украшения и машину. Потом вернулась в «Блестящие». Андрей был против моих выступлений», — заявила Ксения Новикова.

Напомним, что Ксения Новикова выступает в группе «Блестящие» с 1999 года. Она несколько раз покидала музыкальную команду, но затем возвращалась.

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