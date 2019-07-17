Звезда «Блестящих» рассказала, почему их группа не популярна

За все 24 года существования группы «Блестящие», которые действительно блистали в нулевых, для многих поклонников коллектива «золотым составом» навсегда останутся Юлия Ковальчук, Жанна Фриске, и Ксения Новикова. Не повлиял особо на популярность девушек даже уход из группы Ольги Орловой.

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На пике славы покинула коллектив и Ксения, но в прошлом году певица снова стала частью «Блестящих», однако, кажется и это не поможет девушкам вернуть былую популярность. Девушек уже почти не слышно, хотя они дают концерты и продолжают гастроли. Как отмечает в беседе с поклонниками Ксения Новикова, причиной такому удручающему положению дел, является бездействие продюсеров коллектива, пишет «СтарХит».

Напомним, сегодня в составе «Блестящих», кроме Новиковой: Марина Бережная, Сильвия Золотова, Кристина Илларионова. А сама Ксения отдала группе 13 лет. За это время она не один раз уходила из «Блестящих» ради семьи.