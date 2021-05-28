«Простит и молодит»: Ксения Новикова блеснула секси-платьем, которое сделало ее моложе

Ксения Новикова поделилась свежими снимками в Instagram. Артистка выбрала трендовое платье в горох и черную куртку. Эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна отметила, что вряд ли узнала бы певицу в таком образе на улице.

«Она бы растворилась в толпе в сотни тысяч одинаково одетых девушек. Все из-за этого плоского хода, потому что всем комфортно, все поняли прелесть такой обуви. Плюс платье – это беспроигрышный черно-белый вариант, плюс горох – вечная классика. Ну и куртка, потому что погода переменчивая. Образ актуальный не потому, что тут тренды, а потому что для мегаполиса очень удобные вещи собраны. И плюс этого образа – она в нем выглядит намного моложе, чем на самом деле. В целом, он простит и молодит, актуально и удобно», — сказала Арна.

больше по теме Ксения Новикова окончательно рассталась с «Блестящими» Певица во второй раз покинула группу

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна – имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

Смотрите также: