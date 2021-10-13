«У каждой женщины свои требования»: Басков объяснил, почему перестал дарить на дни рождения сумки

Музыкант Николай Басков заявил, что в его жизни был период, когда он ходил на дни рождения и дарил девушкам всех возрастов брендовые сумки.
«Мне всегда казалось, что это прекрасный подарок. Но потом стало понятно, что у каждой женщины есть свои требования к сумке. Угадать очень сложно».
По словам Николая Баскова, в итоге он стал дарить деньги. Это, как он думает, прекрасный выход из положения. Теперь Басков дарит роскошный букет цветов и конвертик. Причем его друзья, когда приходят к нему в гости, поступают точно также, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Николаю Баскову через несколько дней исполнится 45 лет. При этом певец никак не может встретить любимую даму сердца.
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