«Как Умка из мультика»: учительница Баскова рассказала о школьных годах артиста

Николай Басков отмечает юбилей. 15 октября ему исполняется 45 лет. Детство артиста прошло в Германии, где служил его отец-военный, а затем в Новосибирске. Туда семья будущей звезды переехала, когда Николаю было девять лет. Учитель русского языка и литературы Баскова Людмила Яковлева рассказала о его школьных годах «Комсомольской правде-Новосибирск».

«Коля пришел в нашу школу в третьем классе. Какие воспоминания о нем? Такой пшеничный пушистик, а вел себя как Умка из мультика: все ему было интересно, со всеми общался», — рассказала Людмила Федоровна Яковлева.

Также педагог вспомнила, что о сцене Николай мечтал с детства. Уже в том возрасте знал репертуар Аллы Пугачевой. Особенно любил песню «Миллион алых роз».

«В школе он забрался на подоконник, открыл окно и начал петь эту песню! Учительница начальных классов тогда сильно перепугалась — не дай бог ребенок упал бы! Из-за этого случая Колю не взяли в пионеры. Через год я помогла это исправить: он получил галстук и значок», — добавила Людмила Федоровна.

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