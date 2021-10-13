«Почему это не видит Басков?!»: Киркоров получил в подарок золотую брошь с 160 бриллиантами

Один из уральских ювелирных домов сделал поп-королю поистине царский подарок.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров получил от одного из уральских ювелирных домов дорогой подарок. Ему была вручена золотая брошь, инкрустированную 160 бриллиантами и 207 рубинами.

«Господи! Почему это не видит Басков?! Он бы умер от зависти». Филипп Киркоров

Отметим, что в украшении есть элемент короны, крыльев и буква «К». Брошь может легко трансформироваться в подвеску. Украшение изготовили специально для Киркорова, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Отметим, что Филипп Киркоров слывет большим модником. Он уже заявил, что будет передавать данное украшение из поколение в поколение среди своих близких.

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