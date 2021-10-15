«Сын Даниил с пяти лет ходит с нами на молитвы»: Вячеслав Бутусов рассказал о своей семье

Как отметил музыкант, у ребенка не было никаких страшных испытаний в подростковом возрасте.

Певец Вячеслав Бутусов заявил, что для того, чтобы стать праведником вовсе не обязательно сначала, как он вываляться в грязи. Это он видит по своим детям, которых у него четверо. Они совсем по-другому воспринимают жизнь.

«Сын Даниил с пяти лет ходит с нами на молитвы. И я вижу результат. Не было у него никаких страшных испытаний, какие человек проходит в подростковом возрасте. Они, конечно, есть. Но я вижу, как сыну удается противостоять этому». Вячеслав Бутусов

Как отметил Вячеслав Бутусов, у каждого человека в этой жизни свой путь к Богу. В его случае обошлось без сказочного волшебства. Он постепенно шел к вере. Момент очистки был каким-то техническим процессом, сообщает «АиФ».

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Напомним, что у Вячеслава Бутусова есть дочь Анна от первой жены архитектора Марины Добровольской. Кроме того, у него три наследника от второй супруги Анжелики Эстоевой.

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