«Мы были в растерянности»: Бутусов назвал причины распада группы «Наутилус Помпилиус»

Как отметил певец, они не были готовы к некоторым обстоятельствам.

Певец и бывший лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, почему легендарная рок-группа «Наутилус Помпилиус» неожиданно для многих прекратила свое существование на пике успеха.

«Вступили в силу обстоятельства, к которым мы не были готовы. Уход музыкантов из коллектива, смена составов. Недоразумения в коллективе между людьми. Мы были в растерянности». Вячеслав Бутусов

Как отметил Бутусов, по-другому тогда произойти уже просто не могло. «И мы просто прекратили существование в том виде, в котором были на тот момент», — заметил он.

Напомним, что группа «Наутилус Помпилиус» была создана в 80-х годах прошлого века Вячеславом Бутусовым и его другом Дмитрием Умецким. Музыкальная команда прекратила свое существование в 1997 году после концерта в ГЦКЗ «Россия».

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