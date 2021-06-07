Леди в романтичном платье в рюшах: Бутусов впервые за долгое время вышел в свет с младшей дочкой

Вячеслав Бутусов редко делится с поклонниками в Сети кадрами из личной жизни. Однако на этот раз артист сделал исключение: в личном блоге он обнародовал фото с младшей дочкой Софьей, впервые за долгое время представ с ней в филармонии.

Бывший солист распавшейся в 1997 году группы Nautilus Pompilius появился на публике в классической белой рубахе и черных брюках. А его наследница выбрала романтичный стиль, облачившись в женственное ретроплатье Х-силуэта, которое подчеркивало талию девушки. Впечатление усиливало жабо из рюш и пышная юбочка. Накинутая поверх куртка в гусарском стиле, а также утонченная укладка завершили образ.

Напомним, Софья — третья дочь Вячеслава Бутусова, она когда-то работала моделью, сейчас занимается ювелирным бизнесом. Девушка родилась в 1999 году во втором браке артиста с Анжеликой Эстоевой. В 1991 году жена также подарила ему наследницу Ксению и в 2005-м — сына Даниила. От первого брака с Мариной Добровольской-Бутусовой у него есть дочь Анна, родившаяся в 1980 году.

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