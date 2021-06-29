Вячеслав Бутусов напишет музыку для нового спектакля по пьесе Бориса Акунина

Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов пришел в театр в качестве композитора. 59-летний лидер групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» напишет музыку к будущему спектаклю о российских императорах по пьесе Бориса Акунина. Об этом на пресс-конференции сообщил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

Планируется, что премьера постановки «Два царя» состоится в конце следующего театрального сезона, а пока начинается предварительная подготовка. Спектакль расскажет о двоих правителях России — Александре II и Александре III.

«Внутренне я для себя всегда считал, что это история про двух императоров, про двух разных довольно людей, хотя это отец и сын. Это два человека, которые безумно любили Россию, были ей преданы, искали путь для развития этой страны в определенное время и в определенном контексте», — цитирует Фокина журнал «Театрал».

Режиссер также отметил, что спектакль может получить символическое название «1881», так как 1 марта 1881 года был убит Александр II и вступил на престол его сын.

Добавим, что для Вячеслава Бутусова это будет первое подобное сотрудничество с драматическим театром.

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