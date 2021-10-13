Дутые пуховики, трикотажные платья: дети Барановской приняли участие в показе мод на льду

Яна и Арсений Аршавины представили наряды, которые актуально будет носить этой зимой.

Юлия Барановская давно стала знаменитой телеведущей. При этом она воспитывает троих детей: Артема, Яну и Арсений. После расставания с Андреем Аршавиным ее личная жизнь так и не сложилась. О новых романах она рассказывает редко, но выходить замуж не торопится, хоть еще и не была ни разу в статусе невесты. Все свободное время Юлия посвящает наследникам. Недавно она поддержала дочку, которая приняла участие в шоу «Новые танцы».

Также дети футболиста не раз становились моделями на модных показах. На днях им снова довелось дефилировать, но не по подиуму, а по льду. Показ мод прошел в необычном формате — на ледовой арене, а модели были в фигурных коньках. Помогла организовать мероприятие продюсер Яна Рудковская. Дочка Барановской предстала в трикотажном черном платье и дутом белом пуховике. Ее образ дополнила вязаная шапка.

Подросший Арсений позировал в белоснежном спортивном костюме и пуховике с черным подкладом. К слову, также показе приняли участие дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.

«В честь своего 25-летия Kenguru организовали невероятное событие — первый в истории модный показ на льду, в котором Яна и Арсений приняли участие. Спасибо за приглашение и необычное шоу. Сочетание спорта, моды и красоты — все, как всегда на высшем уровне», — отметила телеведущая.

Поклонники восхитились наследниками Юлии. Многие посчитали, что они очень талантливые. «Арсений — роскошный малый!», «Дети бесподобные», «Какие красивые детки , мама молодец, все для них и живет детками», «Юля, вы такая молодец! Работаете так чтобы обеспечить и дать достойную жизнь себе и детям», «Какие вы прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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