В школу – в футболке и шортах: Орбакайте показала, в чем девятилетняя дочка ходит на учебу

Кристина Орбакайте накануне отправилась встречать из школы дочку, 9-летнюю Клаву Земцову. Девочка учится в четвертом классе в нью-йоркском заведении. Выйдя во двор, ученица тут же попала в объектив маминой камеры – Кристина была очень рада видеть дочурку и запечатлела встречу с ней.

«Как прошло? Нормально? Как настроение?», — засыпала мама вопросами дочку.

Оказалось, что дочка Кристины Орбакайте в школу ходит в белой свободной футболке и шортах. На бедра Клава повязала розовую толстовку. А вот маска на лице стала обязательным атрибутом и у нее.

Напомним, практически все лето младшая дочь Орбакайте гостила у бабушки в подмосковной Грязи. В начале учебного года поклонники даже забеспокоились, что Клава не пошла в школу, в то время как провожала своих родственников – Гарри и Лизу – во второй класс. Оказалось, что по тут сторону Атлантики учебный год начинается позже, чем в России.

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