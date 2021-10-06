«Эмоции просто зашкаливают»: Кристина Орбакайте восхитилась новым спектаклем Екатерины Варнавы

Экс-звезда Comedy Woman теперь танцует на пилоне на театральной сцене.

Исполнительница Кристина Орбакайте поделилась на личной странице в Instagram совместным фото с Екатериной Варнавой. Дочь Примадонны в черном образе с юбкой в пол и акцентными украшениями подарила коллеге букет после премьерного выступления.

Напомним, недавно состоялся закрытый показ шоу «Абсолютно нага» с актрисой Екатериной Варнавой. Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева сыграла главную роль и исполнила танцы на пилоне.

После выступления к артистке подошла Кристина Орбакайте и поздравила с премьерой. Дочь Аллы Пугачевой в черной водолазке и длинной сетчатой юбке дополнила образ массивной золотой цепью и подарила розы Варнаве.

«Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу «Абсолютно нага» с восхитительной Екатериной Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво», — восхитилась игрой Екатерины Кристина.

Напомним, ранее Екатерина Варнава приняла участие в съемках полноэкранного фильма по мотивам шоу «Орел и решка».

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