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«Пусть каждый твой день будет наполнен теплотой»: жена Юдашкина нежно высказалась о муже

Известному модельеру исполнилось 58 лет.

«Пусть каждый твой день будет наполнен теплотой»: жена Юдашкина нежно высказалась о муже
Валентин Юдашкин с женой. Фото: Globallookpress.com

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина в Instagram тепло поздравила своего мужа с его 58-м днем рождения. Она разместила несколько снимков с любимым человеком.

Валентин и Марина Юдашкины
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

«Валечка! С Днем рождения! Ты самый лучший муж на свете, невероятно заботливый, любящий папа. В дни рождения желают счастья, здоровья и успехов! Но еще я хочу, чтобы ты знал — я очень люблю тебя, и всегда рядом! Пусть каждый твой день будет наполнен теплотой, семейным уютом, успехами детей и внуков!»

Марина Юдашкина

«Главное здоровья вам и Валентину. Здоровье ничто и никогда не заменит», «С днем рождения гения моды. Творческих ему побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Валентина Юдашкина в последние годы есть проблемы со здоровьем. Он достаточно редко появляется на крупных мероприятиях.

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