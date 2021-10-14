«Нам два месяца!»: Арзамасова в клетчатой рубашке и песочных брюках запечатлелась у колыбельки

Лиза Арзамасова недавно встретилась с коллегой по сериалу «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Они давно выросли и теперь строят свою карьеру в кино и театре. Дарья принимает участие в «Ледниковой периоде», где создает постановки Илья Авербух. Знаменитый фигурист долгое время был один после развода с Ириной Лобачевой. Но год назад выяснилось, что он строит отношения с Лизой.

Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные сыграли свадьбу. Они демонстрируют семейную идиллию. А не так давно актриса родила сына Льва. По словам Арзамасовой, ее жизнь изменилась. Теперь она не всегда может посещать мероприятия, а дома у нее всегда много хлопот. 14 октября артистка поделилась кадром, на котором запечатлелась с винтажной колыбелькой. Она предстала в брюках скинни песочного цвета и клетчатой рубашке.

«Нам два месяца!» — объявила звезда.

Поклонники поздравили молодую маму. Многие отметили, что она прекрасно выглядит спустя всего пару месяцев после родов. «Да! И еще… Поражена, у вас классная фигура! Закачаешься!», «Поздравляем Льва и всю вашу семью с двумя месяцами», «Какой уже большой человек!», «Поздравляю, маму, папу и Льва Ильича», «Здорово! Как классно! Самый лучший возраст», «Время бежит», — прокомментировали пост подписчики.

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