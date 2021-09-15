«За карьерами друг друга следим»: Мельникова — об отношениях со Смольяниновым после развода

Как отметила актриса, они находятся в прекрасных отношениях.

Актриса Дарья Мельникова заявила, что находится в прекрасных отношениях со своим бывшим мужем — актером Артуром Смольяниновым.

«За карьерами друг друга, конечно, же, следим. Мы никогда в семейной жизни и после нее ничего не репетировали друг с другом. Однако мы до сих пор может что-то обсудить. Мы в прекрасных отношениях». Дарья Мельникова

Как отметила Дарья Мельникова, Артур Смольянинов делает на экране удивительные вещи. Она очень рада за творческие успехи бывшего супруга, сообщает портал wmj.ru.

Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов сыграли свадьбу в августе 2013 года. Через два года у звездной пары актеров на свет появился общий сын. Интересно, что назвать его они решили также Артуром.

В декабре 2018 года Дарья Мельникова во второй раз стала мамой. Она родила сына Марка. В июне нынешнего года для многих стало неожиданной новостью, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись.

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