А малыш-то уверенно держит головку! Лиза Арзамасова вблизи показала малютку-сына Ильи Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» успевает и с сынишкой нянчиться, и спортом заниматься и новые выпуски проекта «Ледниковый период» смотреть.

Чудо-мама Лиза Арзамасова успевает делать одновременно сразу три дела: заниматься спортом, смотреть по телевизору новые выпуски проекта «Ледниковый период» на Первом канале и нянчиться с сынишкой. Лева уже подрос — он настоящий богатырь. Малыш уверенно держит головку, крепко цепляясь ручками за свою мамочку.

А та, свою очередь, то приседает, по подтягивается, то разминается на коврике, заботясь о гибкости и пластичности тела. После родов, как и многие другие звездные мамочки, Елизавета делает зарядку вместе со свои малышом. Так, актриса может одновременно и за ребенком приглядеть, и собой заняться.

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так», — пошутила Лиза, показав, как с малюткой-сыном на руках делает зарядку и одновременно смотрит проект «Ледниковый период» на Первом канале.

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