«Плотненько в метро с утра»: Соболев прижался к красавице-жене, которая выше его почти на голову

Шоумен Илья Соболев в Instagram разместил кадр со своей женой-красоткой Натальей Пахомовой. На снимке он прижимается к любимой женщине, которая выше его почти на голову.
«Плотненько в метро с утра», — подписал кадр Илья Соболев.
«Очень у вас красивая жена», «Вы с мамой так похожи», «Илья и Скарлетт Йоханссон», «Скарлетт просто огонь», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что у Ильи Соболева в семье подрастают две дочки — София и Ева. Его жена Наталья Пахомова по образованию юрист. Она занимается куплей и продажей жилья за границей.
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