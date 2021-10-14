«Плотненько в метро с утра»: Соболев прижался к красавице-жене, которая выше его почти на голову

Шоумен постоянно подвергается шуткам по поводу своего роста.

Шоумен Илья Соболев в Instagram разместил кадр со своей женой-красоткой Натальей Пахомовой. На снимке он прижимается к любимой женщине, которая выше его почти на голову.

«Плотненько в метро с утра», — подписал кадр Илья Соболев.

«Очень у вас красивая жена», «Вы с мамой так похожи», «Илья и Скарлетт Йоханссон», «Скарлетт просто огонь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ильи Соболева в семье подрастают две дочки — София и Ева. Его жена Наталья Пахомова по образованию юрист. Она занимается куплей и продажей жилья за границей.

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