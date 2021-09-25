«Ну и понеслось»: Александр Овечкин вспомнил, как познакомился с Анастасией Шубской

Хоккеист начал отношения с будущей женой спустя семь лет после первой встречи.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился историей первого знакомства с женой Анастасией Шубской.

Спортсмен отметил, что их роман с дочерью бизнесмена Кирилла Шубского начался гораздо позже их первой встречи.

«Мы встретились на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Настя была с отцом — Кириллом Шубским. Познакомились, тусовались в «Русском доме». Мы просто в одной компании все время находились. Потом прошло семь лет, прежде чем мы встретились снова. Получилось так, что я увидел Настю в инстаграме и написал: «Какие люди! Как дела?». Она ответила где-то через час. Ну и понеслось», — признался спортсмен.



Овечкин добавил, почему он счастлив в браке с Шубской.

«Настя меня понимает, поддерживает. Она делает все для того, чтобы мне было комфортно. Она чувствует, когда мне что-то нужно, и во всем помогает — так же как и я ей, — заявил Овечкин.

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Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская объявили о помолвке в сентябре 2015 года. А 28 августа 2016 года пара обручилась. Свадьба знаменитостей состоялась в День семьи, любви и верности в Барвихе.

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