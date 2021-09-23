Малыши в масках, но сидят на полу: Шубская показала детский сад сына от Овечкина в Америке

Хоккеист Александр Овечкин живет со своей женой Анастасией Шубской и двумя сыновьями — Сережей и Ильей — в Америке. Капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» при этом воспитывает детей в русских традициях, часто бывает с наследниками в России, дома разговаривает с ними исключительно на родном языке.

Тем не менее, судя по постам, которые опубликовала избранница знаменитого спортсмена в Сети, в детский сад старшего ребенка они отдали англоязычный. Кадрами первых посещений заведения дочь Веры Глаголевой поделилась в своем Instagram.

На опубликованном видео малыши в масках расселись в комнате прямо на полу. Слышно, как с ними беседует воспитатель на английском языке, да и Сережино место для вещей подписано, как Sergei.

Шубская рассказала, что сама она в детстве не посещала садик, зато теперь ходит вместе с сыном регулярно.

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