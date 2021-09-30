«Ребенка не надо никуда толкать»: Александр Овечкин дал совет родителям

В новом интервью известный хоккеист Александр Овечкин рассказал о своем спортивном характере, который позволил ему добиться высоких результатов. Вспоминая о годах, когда начиналась его карьера, он часто говорил слово «мы», имея в виду свою семью, которая помогла ему встать на путь успеха.

Овечкин отметил, что мать — легендарная баскетболистка Татьяна Овечкина — стала для него примером спортивной карьеры, а отец-футболист и брат постоянно возили его на соревнования и давали советы.

В ходе интервью журналист спросил у звезды, почему при такой матери его отдали в хоккей, а не в баскетбол.

«Меня никогда не толкали в какую-то определенную сторону. Самый главный совет для всех родителей: ребенка не надо никуда толкать, он сам должен понять, чего хочет», — рассказал Овечкин изданию OK Magazine.

Спортсмен поделился, что всегда был уверен в себе и знал, в каком направлении ему двигаться. Выбрав хоккей, он упорно шел к цели — достичь высот в этой сфере. И цель эта, по его словам, была поставлена не им лично, а всей семьей.

«Я понимал, и все говорили, что у меня есть талант. Самое главное — талант не упустить, а наоборот, его развивать и прислушиваться к тем людям, которые желают тебе добра. И делать правильные выводы», — отметил Александр.

Напомним, что в 2005-м Овечкин уехал в Америку и сделал там карьеру в НХЛ, став капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталз». Также он трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

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