«Запомните!»: Рудова устала скрывать правду о своем шикарном бюсте и решилась на откровения

Наталья Рудова – одна и самых ярких актрис современного кинематографа. 38-летняя блондинка любит позировать в откровенных нарядах и бикини на фото, которые публикует в своем инстаграм. В последнее время фанаты заподозрили ее в пластике груди. Но Наталья все отрицает.

Так, в сессии вопросов и ответов для инстаграм она еще раз озвучила правду о своем бюсте. На вопрос «Какие импланты у вас в груди?», Рудова ответила, что не прибегала к помощи хирурга.

«Запомните! Люди иногда просто рождаются красивыми!», — написала актриса.

Напомним, минувший отпуск Наталья провела в Европе, где успела набрать несколько, на ее взгляд, лишних килограммов. По ее мнению, именно этот момент повлиял на формы.

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