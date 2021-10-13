Вот-вот упадет: Рудова рискнула предстать в платье с открытыми плечами и декольте до пояса

Актриса выбрала откровенный наряд, который может обнажить ее в любую минуту.

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова любит красивые наряды. Причем, особую страсть красотка питает к платьям. Их у нее целая коллекция, и она старается не повторяться, выходя в свет.

На этот раз блондинка нарядилась в откровенное платье с открытыми плечами, ниспадающими по рукам, а также чересчур глубоким декольте, открывающим «ложбинку греха» чуть ли не до самого пояса. В какой-то момент может показаться, что платье вот-вот соскользнет и явит миру обнаженный бюст красотки – столь ненадежной выглядит конструкция.

Кстати, подобный конфуз у красотки уже случался, причем не так давно. Они с подругой отправились в кабаре на шоу Екатерины Варнавы, и у актрисы оторвалась бретелька от платья-бюстье.

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