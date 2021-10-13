Аж потрескалось: Рудова едва уместила соблазнительную грудь в кожаный корсет

Актриса Наталья Рудова любит будоражить подписчиков в Instagram, примеряя сексуальные наряды. На днях она стала звездой вечеринки, выйдя в свет в красном мини-платье с одной лямкой.

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На сей раз блондинка предстала в кожаном корсете на молнии, в котором едва уместила свой выдающийся бюст. Она сняла себя на камеру крупным планом, и взору подписчиков в микроблоге открылась соблазнительная картина в виде двух пышных полушарий груди.

От натяжения кожа на корсете аж потрескалась. Кстати, многие из фанатов красотки давно подметили, что ее грудь стала больше, в то время как Рудова похудела на пять килограммов и усердно тренируется.

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