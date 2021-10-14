Собчак могут признать обвиняемой в деле о ДТП

Вечером 9 октября Ксения Собчак ехала в аэропорт Сочи после частного мероприятия в Красной Поляне. «Майбах», которым управлял наемный водитель, вылетел на встречную полосу, и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате аварии его пассажирка скончалась на месте. Ксения уехала с места ДТП, торопилась на самолет. Пока она проходит как свидетель, но все может измениться.

«Уголовное дело о ДТП — одно из самых сложных. Правоохранителям нужно сделать массу экспертиз и ни одна из них не должна оставить сомнений, кто был за рулем автомобиля. Более того, наемный водитель мог выполнять особые указания пассажира. А значит, быть подневольным в этой ситуации. Его могли заставить пойти на нарушение правил дорожного движения. А это уже совсем другой коленкор. Поэтому тот, кто сейчас является лишь свидетелем, может с легкостью стать соучастником в уголовном деле. Все зависит от тех показаний, которые даст водитель», — цитирует «КП» — Кубань» адвоката АБ «Правовой статус» Алексея Иванова.

Добавим, что в результате аварии Собчак получила сотрясение мозга и ушибы. Водитель «Майбаха» Олег Цой задержан и находится под домашним арестом. Он признал свою вину.

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