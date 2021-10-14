«Деньги не главное, ими невозможно все купить»: Успенская высказалась об аварии с участием Собчак

Резонансное ДТП в которое попала Ксения Собчак по пути в аэропорт Сочи 9 октября не оставило равнодушными многих звезд шоу-бизнеса. Высказалась на этот счет и Любовь Успенская. Также в своем инстаграм она отметила, что Собчак — это не тот человек, с которым она хотела бы поддерживать приятельские отношения.

«Я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации. Но мое мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу. Деньги — далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ни чуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная», — написала Успенская.

Добавим, что в Красной Поляне Собчак вела частную вечеринку, после окончания которой отправилась в аэропорт Сочи на такси. По дороге «Майбах» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Volkswagen Polo. В результате аварии его пассажирка скончалась на месте.

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