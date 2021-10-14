«Несчастны все»: Богомолов нарушил молчание после смертельного ДТП с Собчак

Ксения Собчак попала в ДТП 9 октября. Телеведущая ехала в аэропорт Сочи на Mercedes-Benz, который выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Volkswagen Polo. В результате ДТП на месте скончалась одна пассажирка Volkswagen, а Собчак, получившая сотрясение мозга, поспешила на самолет.

Ситуация впервые прокомментировал муж Ксении – театральный режиссер Константин Богомолов.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Богомолов в своем инстаграм.

Добавим, в Красной Поляне Собчак вела частную вечеринку в компании с Игорем Верником, а по ее окончанию поспешила в аэропорт.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.