Адвокат рассказал, как Собчак может добиться смягчения наказания для своего водителя

Для этого телеведущей нужно стать потерпевшей по делу о смертельной аварии в Сочи 9 октября.

Звездный адвокат Андрей Алешкин выдвинул версию, как Ксения Собчак может смягчить наказание для своего водителя, который устроил смертельное ДТП, подвозя телеведущую 9 октября в Сочи. Напомним, что «Мерседес» звезды вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину, в которой одна женщина погибла, а вторая пассажирка и водитель получили серьезные травмы.

Сама Собчак утверждает, что тоже пострадала в этом происшествии. На следующий день она обратилась к врачу, и тот диагностировал у нее сотрясение мозга, ушибы и травму копчика. И если теперь из свидетеля по делу Ксения Анатольевна переквалифицируется в потерпевшую, то это может сыграть на руку ее водителю Олегу Цою.

«Думаю, публика еще не забыла, какую важную роль сыграла семья Захаровых в деле о смертельной аварии Михаила Ефремова. На суде они до последнего выступали против смягчения наказания актеру — в итоге ни апелляция, ни кассация ему не помогли. А Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке — это был бы изящный ход для линии защиты, — цитирует Алешкина «Комсомольская правда». — Получив формальную компенсацию, Ксения в соответствии со статьей 61 УК РФ пункт «к» может просить о снижении наказания, так как возмещение вреда является существенным основанием для этого. Таким образом, смягчающих обстоятельств для обвиняемого будет больше».

Адвокат отметил, что это была бы разумная и вполне жизнеспособная линия защиты в данном деле. И для самой Собчак это может стать возможностью избавиться от чувства вины, если вдруг она все же подгоняла шофера, торопясь в аэропорт в тот день.

Добавим, что водителя будет защищать адвокат Анатолий Кучерена, который вел многие громкие дела. У Олега Цоя вряд ли бы нашлись деньги на такого именитого юриста, поэтому сразу поползли слухи о том, что это Собчак помогает своему водителю.

Слушайте также: