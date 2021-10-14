Прикрывала, но не получилось: Кошкина не смогла спрятать пышную грудь в «мужскую» рубашку

Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Недавно, по приглашению Константина Богомолова, она дебютировала на сцене театра. Кроме того, эффектная брюнетка успевает принимать участие в съемках программ. На этот раз она отметилась в студии, а кадрами поделилась в своем микроблоге.

Яна позировала в белом топе, а поверх накинула голубую рубашку, подчеркнув линию роскошного декольте.

больше по теме Яна Кошкина в белоснежном халатике предстала без макияжа Актриса не побоялась показать себя без тонны тонального крема и фильтров.

Напомним, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы со многими представителями шоу-бизнеса. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам и никак на это не реагирует.

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