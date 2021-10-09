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Яна Кошкина в белоснежном халатике предстала без макияжа

Актриса не побоялась показать себя без тонны тонального крема и фильтров.

Яна Кошкина в белоснежном халатике предстала без макияжа
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official

Артистка Яна Кошкина разместила на личной странице в Instagram фотографию в стиле «естественная красота».

Кошкина позировала среди цветочных букетов в махровом халате. Яна не стала наносить макияж. И тем самым порадовала своих поклонников. Фолловеры артистки отметили, что знаменитость очень красива и без яркого мейкапа.

«Домашняя и такая милая. Просто прелесть», «Такая хорошая и естественная», «Нежная девушка», «Очень нравится фото, вам идет такая естественность», «Восхитительна», — написали поклонники Яны в комментариях под фото.

Яна подчеркнула стройные ножки, слегка приоткрыв халатик. Актриса призналась, что сама себя не узнала на фото. Кошкина отметила, что никак не редактировала снимок.

Яна Кошкина без макияжа
Яна Кошкина без макияжа. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official
«Такая я домашняя тут. Наверное, многие и не узнают. Но это точно я», — оценила свое фото без макияжа Кошкина.

Напомним, ранее Яна Кошкина призналась, что собрала все взгляды мужчин на отдыхе в Италии. Актриса привыкла, что всегда пользуется популярностью у противоположного пола.

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Без макияжабез фотошопаестественная красотаЯна Кошкина