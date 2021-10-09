Яна Кошкина в белоснежном халатике предстала без макияжа

Актриса не побоялась показать себя без тонны тонального крема и фильтров.

Артистка Яна Кошкина разместила на личной странице в Instagram фотографию в стиле «естественная красота».

Кошкина позировала среди цветочных букетов в махровом халате. Яна не стала наносить макияж. И тем самым порадовала своих поклонников. Фолловеры артистки отметили, что знаменитость очень красива и без яркого мейкапа.

«Домашняя и такая милая. Просто прелесть», «Такая хорошая и естественная», «Нежная девушка», «Очень нравится фото, вам идет такая естественность», «Восхитительна», — написали поклонники Яны в комментариях под фото.

Яна подчеркнула стройные ножки, слегка приоткрыв халатик. Актриса призналась, что сама себя не узнала на фото. Кошкина отметила, что никак не редактировала снимок.

«Такая я домашняя тут. Наверное, многие и не узнают. Но это точно я», — оценила свое фото без макияжа Кошкина.

Напомним, ранее Яна Кошкина призналась, что собрала все взгляды мужчин на отдыхе в Италии. Актриса привыкла, что всегда пользуется популярностью у противоположного пола.

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