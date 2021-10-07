«Люди мимо, а она к ним сырокопченкой»: Кошкина в стрингах смешно выпятила «сдобу», едва на соскользнув с бортика бассейна

Яна Кошкина не раз удивляла поклонников своими талантами. Так, к примеру, как приглашенная звезда, она принимала участие в «слепых прослушиваниях» в вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Тогда артистка сразила Александра Градского своим чистым пением. Однако исполняя одну из популярных композиций, девушка все-таки допустила пару досадных неточностей, взяв не ту ноту. В итоге Градский к красавице-брюнетке не повернулся, зато отметил, что у Яны есть потенциал. И если теледива захочет, он может научить ее петь.

Помимо этого Кошкина обладает прекрасным чувством юмора. Она стала звездой шоу «Однажды в России» с Азаматом Мусагалиевым.

Но самое главное, это сногсшибательная фигура теледивы — предмет ее особой гордости. Яна не перестает демонстрировать пышные формы в купальниках, публикуя соблазнительные кадры в Instagram. На одном из таких «сочных» фото Кошкина позировала в мокром бикини, изящно присев на бортик бассейна.

«Люди мимо, а она к ним сырокопченкой», «Опять свои булочки на солнышке греет», «Ммм… прямо такие томленые перчики с приправой», «Сладкая малышка», «Вай, шалунья», «Зачем так оголяться-то?? Ну хоть бы раз в приличном виде», «Мокрые плавки как будто из латекса! Всю мягкую сдобу обтянула», «Яночка, ваши пышки бесподобны», «Секси! На чиле, на расслабоне!», «Хорошо еще с бортика не соскользнула», «За такие бедра хочется ухватиться», «А если кто-то сзади подплывет??» — пишут фолловеры.

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