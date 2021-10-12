Собчак после допроса обязали явиться к сочинским следователям из-за смертельного ДТП

Автомобиль ведущей врезался в иномарку на трассе, из-за чего погиб человек.

Ксению Собчак допросили в Москве и вручили повестку. Ведущая обязана явиться в сочинское следственное управление УВД для проведения следственных действий, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий. В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля «Мерседес», — сообщили в МВД.

Напомним, смертельное ДТП произошло 9 октября на дороге, связывающей Адлер и Красную Поляну. «Мерседес», в котором Ксения Собчак ехала в аэропорт, выехал на встречную полосу с целью обогнать машину впереди, однако столкнулся с «Фольксвагеном». Две пассажирки иномарки погибли, водитель получил травмы.

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