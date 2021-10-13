Хозяйка замка: Алла Пугачева в брючном костюме цвета ванили и кокетливой шляпке предстала на памятном фото

Певица Алла Пугачева позировала в теплое время года во дворе своего особняка в деревне Грязь.

Алла Пугачева, даже уйдя со сцены, продолжает оставаться звездой номером один в российском шоу-бизнесе.

Когда-то поклонники восторгались ее вокалом и новыми хитами, а сейчас они с нетерпением ждут каждого выхода Аллы Пугачевой в свет или же появления ее видео и фото в Instagram.

72-летняя Примадонна, живущая с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой в замке в деревне Грязь, продолжает приковывать к себе внимание публики.

Причем поклонники рады не только аутентичным кадрам с участием Аллы Борисовны, на ура принимаются и архивные фото. Как это, которое недавно появилось в фанатском аккаунте Аллы Пугачевой в Instagram.

Снимок был сделан в теплое время года во дворе замка в деревне Грязь. На нем Алла Борисовна предстала в маскулинном образе, который только подчеркнул ее женственность и особенную красоту.

Алла Пугачева облачена в брючный костюм цвета ванили с белой рубашкой и галстуком на шее. Образ Примадонна добавила кокетливой шляпкой.

«Алла Борисовна, классно выглядите!», «Ух ты! Вот это я понимаю, класс! Стиль просто супер!», «В любом образе очаровательна», — высказались под фото поклонники Аллы Пугачевой.

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