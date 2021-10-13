Блондинка! Да еще и в парике со стрижкой пикси: как 72-летняя Пугачева выглядит с короткими волосами, едва прикрывающими ушки

Примадонна побывала на празднике в честь дня рождения дочери композитора Игоря Николаева и его молодой жены Юлии Проскуряковой.

Все взгляды присутствующих на детской вечеринке по случаю дня рождения дочери композитора Игоря Николаева и его молодой жены Юлии Проскуряковой были обращены не на именинницу — малышку Веронику, а скорее всего на звездную гостью. Дело в том, что Алла Пугачева пришла на праздник с новой прической.

Примадонна просто обожает экспериментировать с имиджем, примеряя парики: то певица сделает пышный начес, то мелкие кудри, то прямые «отутюженные» локоны. А на этот раз артистка сделала ставку на ультрамодную стрижку пикси и платиновый блонд. В таком образе с пышной шевелюрой волос, едва прикрывающих ушки, Аллу Борисовну еще не видели.

«С такой прической стала еще моложе», «Наша Аллуся и вдруг блондинка! Вау, шикарно», «Паричок сидит как влитой! Стрижка пикси — это тренд, выглядит очень молодо и свежо», «Алла любит носить парики, то начес сделает, то такая короткая стрижка! Зато какое разнообразие», «Не узнать! Где тут АБ?? Вообще другой человек», «Скулы как у молоденькой девушки, словно высечены из мрамора! На лице ни морщинки», «Ну крутая такая бабуля! Моложавая и стройная», «Короткая стрижка — это просто улет! Фантастика», «Шикарно! Очень молодо», — пишут фолловеры.

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