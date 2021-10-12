Галкин показал, как Лиза и Гарри повеселились на празднике у дочки Николаева

Максим Галкин уже много лет счастлив в браке с Аллой Пугачевой. У них подрастают дети Лиза и Гарри, которые не так давно отпраздновали свое восьмилетие. Малыши учатся во втором классе, но это не мешает им находить время на игры. Также они все чаще выходят в свет со своими родителями. Этой осенью малыши уже побывали в гостях у Иды Достман. А на минувших выходных им удалось повеселиться на детской вечеринке.

больше по теме Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в тотально черном аутфите с массивными украшениями Звездная чета отметилась в гостях у любимой подруги.

Галкин сводил малышей в гости к Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой, которые устроили праздник для дочки Вероники. Девочке исполнилось шесть лет, в честь чего родители и закатили банкет. Для такого случая Лиза нарядилась в твидовый костюм нежно-розового цвета с жемчугом, который украсила аксессуарами. А вот ее брат предпочел брюки, белую футболку и пиджак в тон. Как оказалось, на вечеринке они даже пели.

В соцсети Максим поделился кадрами, где двойняшки запечатлены в наушниках и с микрофонами в руках. Им удалось принять участие в конкурсе.

«В субботу замечательно отпраздновали день рождения Вероники Николаевой. Вот ее чудесные родители Игорь и Юлия прислали такие фото прекрасные!» — похвастался муж Пугачевой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.