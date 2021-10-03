Лучистая улыбка и белокурые локоны: 72-летняя Алла Пугачева повеселилась в компании друзей в замке

Жена Олега Газманова тепло отозвалась о Примадонне, побывав в гостях у нее и Максима Галкина.

Алла Пугачева ведет насыщенную светскую жизнь. Только за последнее время Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой побывала на нескольких праздниках у друзей.

Один из последних выходов Аллы Пугачевой – это дружеские посиделки в гостях у Олега Газманова и его жены Марины.

А потом Пугачева и Галкин, судя по всему, пригласили пару нанести ответный визит в их замок в деревне Грязь.

Марина Газманова поделилась в своем микроблоге фото, на котором запечатлена вся большая и веселая компания. И звездная. В гостях в замке побывали Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, московский художник, вдовец актрисы Любови Полищук Сергей Цигаль.

Алла Пугачева, судя по всему, прекрасно чувствовала себя в компании друзей. На фото она запечатлена с лучезарной, открытой улыбкой и белокурыми локонами, которые ей очень идут.

«Когда она счастлива, ее счастье разделяется на всех жителей планеты Россия и дальше. Это, конечно, мое субъективное мнение. Ее зовут: наша Алла! Для меня она — вдохновение. Конечно, мне было интересно, счастлива ли она сейчас? Теперь, после того, как я имела честь, попасть в ее с Максимом дом, могу себе ответить: женщина, которая поет, счастлива», — написала под фото Марина Газманова.

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