Серьезная, как папа: Марина Кравец поделилась редким фото с мужем и подросшей дочкой

Полуторагодовалая наследница Марины Кравец Вероника очень похожа на своего отца.

Актриса и певица Марина Кравец рассказала в микроблоге, что вместе с мужем и дочкой побывала в городе Доброграде, который сейчас только строится на территории Владимирской области.

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«Это эко-френдли территория, где бережно относятся к природе. Например, все коммуникации проведены под землей, чтобы не портить ландшафт. А если что-то строится на поверхности, то аккуратно маскируется и вписывается в окружающую среду Природа… Лес, озеро, пруды, утки-лебеди, белки, огромные муравейники! Это такие простые радости, по которым успеваешь соскучиться, живя в мегаполисе!» — поделилась Марина Кравец.

Пост звезда сопроводила семейным фото, на котором запечатлела себя, полуторагодовалую дочку Веронику и мужа Аркадия Водахова.

Глядя на этот снимок, становится очевидным, что девочка очень похожа на своего папу. Те же глаза, и тот же серьезный взгляд.

«Доча — папина копия, значит, сыночек будет похож на маму», «Да, согласна и серьезная очень», «Вероничка-бусинка маленькая», — высказались подписчики Марины Кравец.

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