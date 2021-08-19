Манерная туристка: звезда Comedy Club Марина Кравец блеснула стройной фигурой и знанием иностранного языка

Место юмористическим импровизациям у артистки находится всегда, даже на улице незнакомого города.

Звезда шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец вместе с другими участниками проекта сейчас на гастролях в Стамбуле. Перед этим артисты посетили Хорватию, где в городке Сплите успели прогуляться по местным достопримечательностям.

37-летняя Марина Кравец за время поездки на Балканы успела не только сразить многих фанатов своей постройневшей точеной фигурой, но и знанием иностранного языка. Причем, получилось это, как всегда у комиков, в юмористической манере. Дефилируя по улочке с подругой, Марина Кравец отшила «иностранца», который не смог связно обратиться к проходящими мимо красоткам.

До смысла Марина Кравец добираться не стала, а просто коротко и смешно указала собеседнику на ляпы.

«Снимает Зураб Матуа, ему же и прилетело», — подписала видео юмористка.

Обычно Марина Кравец предпочитает распущенные локоны, но на прогулке предстала с новой укладкой – убранными высоко назад волосами. Черное платье-майка с пуговицами и разрезом впереди подчеркнуло стройный стан артистки.

«Маринка — красотка в любой ситуации!», «Ну че за модели а, нереальные такие», «Маринуль, ну это отвал всего, смешнявки», «Ого, какие красотки! У кого есть инста той шикарной иностранки в шикарном платье!», «Вы, Марина, чудо-женщина», «Оооо, Марина, отличный инглиш», — прокомментировали видео подписчики.

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