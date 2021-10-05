Мамина куколка: звезда Comedy Club Марина Кравец показала подросшую дочку

Актриса и певица из Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой в 2020 году. Она подарила мужу Аркадию Водахову дочку, которую назвали Вероникой. Факт беременности, роды и первые месяцы материнства Марина скрывала. Сейчас она публикует снимки с малышкой крайне редко. И по ним можно судить, какой милой копией мамы растет кроха.

На днях Вероничке исполнилось полтора годика. По такому случаю звездная мама показала, как подросла малышка. Она запечатлелась с дочуркой на прогулке. Девочку мама нарядила в утепленный комбинезончик со звездочками.

«Куколка», «Сладость», «Красотуля Вероничка», «Как быстро растут чужие дети», «Как быстро время летит.. Большая уже и очень похожа на папу», — заметили фолловеры.

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