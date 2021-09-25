«Времени на себя вообще нет»: Ирина Пинчук из «Дома-2» пожаловалась на тяжелое материнство

Одна из ярких участниц телепроекта «Дом-2» 26-летняя Ирина Пинчук, жизнь которой интересна публике даже после шоу, активно рассказывает о себе в Instagram. Красотка этим летом впервые стала мамой, малышу Давиду уже два месяца, но тяготы материнства, как оказалось, девушка прочувствовала по полной только сейчас – она осталась без дополнительной помощи.

«Моя мама улетела в Турции, мы остались без помощи, я на всю прочувствовала, каково это – быть мамой. Это такой труд, это так сложно. Просто времени на себя вообще нет, оно отсутствует. Какой маникюр? Какой макияж? Какие реснички?», — пожаловалась девушка подписчикам.

Все ее внимание забирает малыш. К тому же, Пинчук посетовала, что дневной сон Давида длится 5-10 минут, и за это время она совсем ничего не успевает даже при огромном желании.

Напомним, ранее Пинчук переживала, что после родов набранные килограммы остались при ней. Девушка очень серьезно располнела и никак не может скинуть, хоть и старается.

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