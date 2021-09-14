«Сладкий такой мишка»: Ира Пинчук нарядила сына в меховой комбинезон голубовато-серого оттенка с ушками

Экс-участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян тают от нежности к маленькому наследнику Давиду.

Бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян 19 июля впервые стали родителями, в этот день на свет появился их маленький сын Давид.

Пара души не чает в своем наследнике и наслаждается общением с ним. Ирина Пинчук показала в микроблоге видео, которое записала во время сборов на прогулку с сыном.

Молодая мама нарядила малыша в меховой комбинезон дымчатого оттенка с ушками. Маленький Давид выглядел очень умилительно и трогательно. Арай Чобанян держал сына на руках, а Ирина Пинчук стояла рядом с камерой и таяла от нежности и любви к малышу.

«Вы посмотрите на этого мишку. Сладкий такой. Боже мой. Ой, булочка, кукла моя», — приговаривала Ирина Пинчук.

Напомним, на этой неделе Ира Пинчук и Арай Чобанян рассекретили лицо сына и озвучили его имя.

Как выяснилось, маленький Давид очень похож на своего папу Арая. Хотя, некоторым подписчикам показалось, что малыш — копия мамы.

Арай Чобанян, кстати, уже успел сделать очередную татуировку на руке — на этот раз с именем двухмесячного сына.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.