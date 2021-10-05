Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео
Как принцесса Беатрис нашла свое счастье
Видео

«Как взрослый»: Ира Пинчук показала фото двухмесячного сына для загранпаспорта

Экс-участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян готовят наследника к первому в жизни путешествию.

«Как взрослый»: Ира Пинчук показала фото двухмесячного сына для загранпаспорта
Ира Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuklife/

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян сейчас заняты тем, чтобы сделать для своего маленького сына, двухмесячного Давида заграничный паспорт.

Документ нужен молодым родителям для того, чтобы поехать на родину Арая Чобаняна, в Армению. Именно здесь, в одном из древних храмов, пара планирует окрестить грудного наследника.

Но с паспортом вышла заминка. Не такое это простое, как оказалось, дело, сфотографировать маленького человека для этого документа.

Потратив изрядное количество времени, Ира Пинчук отпраздновала победу. Давид получился на фото идеально.

Ира Пинчук показала фото сына на паспорт
Ира Пинчук показала фото сына на паспорт. Фото: instagram.com/pinchuklife/

Снимок малыша для первого в его жизни заграничного паспорта Ира Пинчук показала в сторис микроблога.

«Я потратила два дня, чтобы словить момент, когда Давид будет смотреть в камеру с закрытым ртом. Сфоткала, отредактировали задний фон и готово. Как взрослый», — похвасталась Ира Пинчук результатом своего труда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Дом-2»Арай ЧобанянДети звезд «Дома-2»загранпаспортИрина Пинчук