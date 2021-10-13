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Начиная с безрукавой куртки: Хромченко показала образ, в котором собрано сразу несколько хитов сезона

Эвелина Хромченко заметила, что черный цвет в этом сезоне особенно актуален.

Начиная с безрукавой куртки: Хромченко показала образ, в котором собрано сразу несколько хитов сезона
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала представили образ для 30-летней гостьи шоу Юлии, который вызвал восторг у Эвелины Хромченко.

Стилист заметила, что он не только очень идет участнице проекта, но и соединяет в себе множество актуальных вещей.

Трендовый аутфит. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Стилисты полюбили нашу героиню и решили снабдить ее просто ворохом трендов, которые можно впихнуть внутрь одного контекста. Черный цвет – это тренд, он всегда тренд, но в этом сезоне – особенно. Этот оттенок зеленого вписывается в зеленую гамму сезона. И дутая курточка без рукавов, хотя с рукавами тоже актуальна», — прокомментировала Хромченко.

Также в моде в настоящий момент одежда из кожи, бейсболки, полупрозрачные черные колготки и грубая обувь по типу армейских ботинок, — все это было на героине.

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