Какой эффект на окружающих может оказать красная сумка, рассказала Хромченко

Аксессуары и элементы гардероба этого оттенка всегда привлекают внимание окружающих.

На шоу Первого канала «Модный приговор» «народный стилист» подобрала для героини проекта Юлии комплект в красных тонах, который понравился практически всем участникам действа.

В восторге от него осталась сама Юлия, ее вечно недовольная мама и ведущие передачи. В комплекте «народный стилист» сочетала два разных оттенка красного. Жакет оказался на тон светлее сумки. Однако теперь это считается не только допустимым, но даже приветствуется. Впрочем, этот тренд совсем не новый. Впервые ввел в моду сочетание разных оттенков красного в одном образе Кристиан Лакруа в 90-е годы.

Эвелина Хромченко заметила, что довольно простой по смыслу аутфит – легкое короткое платье, жакет, туфли на шпильке и сумка – выглядит впечатляюще во многом из-за превалирующего яркого цвета и короткой длины наряда. Немалую роль тут сыграла и красная сумка. Она, по мнению ведущей, сразу придает образу флер щегольства и обращает на себя внимание окружающих. А золотистые пуговицы жакета усиливают эффект.

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