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Хит сезона: Бородина после рекомендаций Хромченко приобрела светлые сапоги с закругленным мысом

Квадратные носы на обуви сильно потеряли свои позиции этой осенью.

Хит сезона: Бородина после рекомендаций Хромченко приобрела светлые сапоги с закругленным мысом
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина засветилась на променаде по Москве со своим партнером по шоу «Ледниковый период» Дмитрием Соловьевым, а также с прямыми конкурентами по проекту Гелой Месхи и Яной Хохловой.

Ведущая выбрала пальто оттенка сомо, который никогда не теряет своей актуальности, кроме того, отлично освежает лицо и идет всем типам внешности.

Также Ксения Бородина облачилась в белые сапоги с низом по типу ботинок челки и закругленным мысом. Такие модели, по словам Эвелины Хромченко, считаются одними из самых трендовых в текущем сезоне.

Ксения Бородина. с участниками шоу «Ледниковый период». Фото: instagram.com/borodylia/

Ведущая на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказывала, что выраженные квадратные носы на обуви – уже не тренд. Однако деликатная кареобразная носочная часть все еще актуальна. В моде также ботфорты на шпильке с узким мысом и светлая обувь.

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