Рожденные на проекте: как выглядят подросшие дети экс-участников «Дома-2» Агибаловой, Пынзарь, Феофилактовой и других

За время существования проекта «Дом-2» в периметре появились на свет двенадцать малышей. Сейчас им от года до двенадцати лет.

Первым ребенком на «Доме-2» стал сын Риты Агибаловой и Жени Кузина Митя, а последним – дочка Степана Меньщикова и Ангелины Монах.

Но проект жив, а значит, детей, рожденных под камерами, будет еще больше. Ну а пока смотрим, как сейчас выглядят подросшие наследники звездных экс-участников «Дома-2».

Митя Кузин, сын Риты Агибаловой и Жени Кузина

Наследник Риты Агибаловой и Жени Кузина Митя стал первым ребенком, появившимся на свет на реалити-шоу «Дом-2». Митя родился 15 декабря 2009 года, то есть через три с небольшим месяца мальчику исполнится уже двенадцать лет.

Вскоре после рождения Мити его родители Рита Агибалова и Женя Кузин расстались. Рита вышла замуж за Павла Марсо и родила дочку Бэллу, девочке уже семь лет. Семейство Марсо живет на Кипре, здесь же их дети ходят в школу, где преподавание ведется на английском и турецком языках.

Женя Кузин с сыном Митей не общается. Мальчик называет папой Павла Марсо. Разрешение на это он попросил у мамы Риты Агибаловой и ее второго супруга, когда услышал, что младшая сестренка Бэлла называет Павла папой.

Артем Пынзарь, сын Дарьи и Сергея Пынзарь

Артем Пынзарь стал вторым малышом, появившимся на свет в периметре «Дома-2». Под занавес 2010 года Дарья и Сергей Пынзарь объявили, что готовятся стать родителями, а 23 июля 2011 года их первенец появился на свет.

Какое-то время после рождения Артема Дарья и Сергей еще жили под камерами, показывая поклонникам, как воспитывают малыша. Но вскоре ушли с проекта. В мае 2016 они вновь стали родителями – на свет появился их второй сын Давид.

Сейчас семья живет на две страны – Турцию и Россию. В первой Дарья и Сергей Пынзарь занимаются риэлторским бизнесом, а во второй – работают ведущими «Дома-2».

Артем Пынзарь ходит уже в третий класс школы в Алании, где учится на английском языке.

Ролан Салибеков, сын Юлии и Тиграна Салибековых

Ролан Салибеков стал третьим по счету ребенком, родившимся под камерами «Дома-2». Сын Юлии Колисниченко (в девичестве) и Тиграна Салибекова появился на свет 13 февраля 2012 года.

Правда, незадолго до его рождения разыгралась настоящая драма. Узнав о беременности Юлии, Тигран Салибеков заявил, что не готов к детям, и заставлял возлюбленную избавиться от ребенка. Услышав категорический отказ, пылкий Тигран ушел с проекта.

Но через некоторое время вернулся с повинной головой, упал Юле в ноги и сделал предложение. В декабре 2011 года пара сыграла свадьбу.

Их семья считается одной из самых крепких за всю историю «Дома-2». Сейчас у Юли и Тиграна уже три сына. У Ролана родились два брата – Эльдар и Баграт.

Даниэль Феофилактов, сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева

Евгения Феофилактова и Антон Гусев сыграли свадьбу на проекте «Дом-2», а через некоторое время появился на свет их сын Даниэль.

Случилось это прекрасное событие 14 декабря 2012 года. Вскоре после рождения Даниэля Евгения Феофилактова и Антон Гусев ушли с проекта, не желая жить с малышом под камерами.

Но от скандалов пару это не уберегло. В 2016-м году супруги расстались, их развод сопровождался громкими разбирательствами.

Женившийся на Виктории Романец, Антон Гусев особо не стремится проводить время с сыном, изредка общаясь с наследником. Обиженная на это Женя Феофилактова дала мальчику свою фамилию.

Даниэль Феофилактов ходит уже во второй класс. Он модель. Мама своему сыну ни в чем не отказывает, балует его и дарит дорогие подарки.

Кирилл Гажиенко, сын Ольги Агибаловой и Ильи Гажиенко

Кирилл Гажиенко – еще один ребенок телестройки. Сын Ольги Агибаловой и Ильи Гажиенко появился на свет 14 апреля 2013 года. Сразу после его рождения Ольга и Илья ушли из «Дома-2», не желая растить сына под камерами.

Сначала молодая семья жила с родителями Ольги Ириной и Юрием Агибаловыми, а затем приобрела собственную квартиру в Москве.

Ольга взяла фамилию мужа и полностью посвятила себя семье и детям. Летом 2019 года у Ольги и Ильи Гажиенко родился второй ребенок – сын Левушка.

Кирилл Гажиенко сейчас учится во втором классе. Он обожает младшего брата, а минувшим летом вместе с ним и мамой побывал на Кипре, где встретился с двоюродными братом и сестрой Митей и Бэллой.

Роберт Гобозов, сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова

Следующим малышом, рождению которого радовались участники и поклонники «Дома-2», стал Роберт Гобозов, сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова. Мальчик появился на свет 13 мая 2014 года.

Темпераментные родители Роберта запомнились тем, что трижды разводились и дважды устраивали свадьбы. Но в итоге Алиана Устиненко и Саша Гобозов расстались.

Алиана живет на два города – Москву и Волгоград. Роберт уже ходит в школу. В этом году он стал второклассником. Саша Гобозов о сыне не забывает и периодически видится с ним.

Александра Камирен, дочь Элины Камирен и Саши Задойнова

Дочь бывших участников «Дома-2» Саши Задойнова и Элины Камирен Сашенька стала первой девочкой, рожденной на проекте. Она появилась на свет 18 декабря 2014 года и была названа в честь своего папы.

Саша Задойнов и Элина Камирен несколько раз переносили свадьбу, но так и расстались, не поженившись. Дочка Сашенька осталась жить с мамой и вместе с ней и бабушкой, мамой Элины Камирен, переехала в Сочи.

Вскоре в этот курортный город из Ярославля перебрался и Саша Задойнов, чтобы иметь возможность общаться с наследницей. В последнее время Задойнову и Камирен удалось наладить отношения, и Саша Задойнов даже провожал дочку Сашеньку в школу первого сентября этого года.

Беатриса Блюменкранц, дочь Таты Абрамсон и Валеры Блюменкранца

После беби-бума на «Доме-2», продолжавшегося с 2009 по 2014 годы, когда родилось семь малышей, образовалась пауза в два с лишним года. В 2017 ее прервали Тата Абрамсон и Валера Блюменкранц. 8 июля, в День семьи, любви и верности, на свет появилась их дочка Беатриса.

В семье хорошенькую малышку прозвали «Бубачкой». Сейчас же Валера и Тата Блюменкранц зовут дочку коротко – Бетти.

Супруги некоторое время назад расстались. Тата Блюменкранц живет с Бетти в Москве, а Валера с новой женой Аней Левченко и сыном Давидом – в Санкт-Петербурге.

Но папа старается почаще приезжать в столицу, чтобы увидеться с дочкой и бывшей супругой, что ужасно раздражает его нынешнюю избранницу.

Василиса и София Дмитренко, дочери Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко – единственная пара проекта, которая обзавелась двумя детьми во время нахождения на телестройке, да еще и воспитывала их под камерами.

Старшая дочка пары Василиса появилась на свет первого апреля 2018 года, а младшая, София, родилась десятого июня 2020 года. После коротких декретных отпусков Дима Дмитренко и Оля Рапунцель оба раза возвращались с дочками под камеры.

Окончательно семья покинула проект в декабре 2020 года, перед тем, как канал ТНТ отказался показывать телестройку в своих эфирах.

Сейчас семья живет в Москве, недавно Оля Рапунцель и Дима Дмитренко вместе с дочками переехали в собственную квартиру. В детский садик отдавать наследниц пара пока не спешит, сама занимаясь воспитанием девочек.

Богдан Савкин, сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель стала первой мамой-одиночкой на проекте. С Ильей Яббаровым, от которого она забеременела, Алена Рапунцель рассталась за несколько месяцев до появления на свет сына Богдана.

Мальчик родился 7 февраля 2019 года. Илья Яббаров тогда был на Сейшелах, но тут же сорвался и прилетел, чтобы увидеть новорожденного сына. Но отцовского запала хватило ненадолго. С Аленой Рапунцель они вновь поссорились, и та даже не внесла имя отца в свидетельство о рождении сына.

Официально у Богдана папы нет. Фактически, собственно, тоже. Илья Яббаров ведет себя довольно непоследовательно – то видится с сыном, то публично отказывается от него.

Сейчас роль отца мальчика выполняет новоиспеченный муж Алены Рапунцель и папа ее будущего малыша Илья Семин. Маленьким Богданом занимается, в основном, бабушка. Но скоро Алена Рапунцель планирует отдать сына в детский сад, в феврале Богдаше исполнится три года.

Стефан Оганесян, сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Вслед за прибавлением в семье Оли Рапунцель и Димы Дмитренко, случилось пополнение в паре Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Их сын Стефан появился на свет 30 июля 2020 года.

Саша Черно и Иосиф Оганесян через некоторое время вместе с малышом появились на телестройке. Правда, ненадолго. Обидевшись на редакторов, которые все время пытались столкнуть лбами двух молодых мам Сашу Черно и Олю Рапунцель, Черно и Оганесян решили уйти из «Дома-2».

В отличие от многих других экс-участников, паре не удалось сохранить добрые отношения с редакторами проекта. Саша Черно и Иосиф Оганесян ни разу за это время не получили приглашение прийти на «Дом-2» в качестве гостей.

Пара живет в Подмосковье, растит годовалого сына Стефана, которого довольно часто показывает поклонникам.

Степания Меньщикова, дочь Ангелины Монах и Степана Меньщикова

Дочка экс-участников «Дома-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова Степания стала последним ребенком, рожденным на проекте, который шел в эфирах телеканала ТНТ. Малышка появилась на свет 26 августа 2020 года. А через несколько месяцев канал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу.

Ангелина Монах и Степан Меньщиков стали родителями еще в ранге участников «Дома-2», но возвращаться вместе с ребенком под камеры пара не захотела.

В октябре того же года Ангелина и Степан окрестили малышку Степанию. Крестная мама девочки — экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова.

Кстати, Ангелина Монах и Степан Меньщиков стали самыми возрастными родителями за всю историю проекта. Когда Степания появилась на свет, Ангелине был 41 год, а Степану – 43.

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