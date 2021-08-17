«Меня прям распирает»: Настя Голд похвасталась шикарным ремонтом в новой квартире

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Голд поделилась в микроблоге видео из новой квартиры, которую они приобрели с Ильей Яббаровым. Супруги накануне въехали в собственные квадратные метры, наконец-то, завершив ремонт в нем.

Анастасия Голд призналась, что испытывает невероятные эмоции в связи с переездом и до сих пор не может поверить в происходящее.

«Друзья, доброе утро! – говорит Настя Голд в кадре. — Ну что, первую ночь переночевали. Так классно все! Мы живем теперь в своем гнездышке. Боже, я не могу до сих пор в это поверить. Простите меня за эти эмоции, но меня прям распирает. Хожу такая, знаете, как зомби. Как? Это наши стены? Наша квартира? Такой кайф, вообще».

Анастасия Голд показала ванную комнату с необычными глянцевыми стенами черного цвета, а также прихожую, оформленную в стиле лофт.

Напомним, бывшие участники «Дома-2», супруги Анастасия Голд и Илья Яббаров в январе этого года сообщили, что стали собственниками двухкомнатной квартиры в Москве. Жилище небольшое, пятьдесят три квадратных метра. Но на ремонт пара не поскупилась, сделав все по высшему разряду.

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